فلسطين تحذر من استمرار عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب

حذرت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى من استمرار العدوان، والتخريب، والتدمير، ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، محملة حكومة الاحتلال الاسرائيلي كامل المسئولية عن عواقب عدوان أجهزتها، وعربدة مستوطنيها.



وقال المتحدث باسمها يوسف المحمود، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، إن قيام جرافات حكومة الاحتلال بتدمير أراضى المواطنين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون فى الأغوار الشمالية، اليوم، يقع بالتزامن والانسجام مع هجوم المخربين المستوطنين على قرية جالود جنوب نابلس، وإتلافهم ممتلكات المواطنين، وخط الشعارات العنصرية الرهيبة التى تتنافى وأبسط المبادئ الإنسانية، وتعكس روحية العصور الظلامية البائدة التى ما زالت تهيمن على أولئك المستوطنين، وعلى من يوفرون لهم الحماية.



وشدد على "أن المجتمع الدولى يتحمل جزءًا من المسئولية إزاء صمته عن استمرار الاحتلال وفظائعه، وعن استمرار حكومات الاحتلال بالتصدي ورفض القوانين والشرائع الدولية، ولذلك فإن المطلوب من الأسرة الدولية الدفاع عن نفسها، وعن قراراتها، وعن قوانينها أمام هذا التمرد، والصلف، والخروج الاحتلالى".