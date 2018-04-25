موسكو: دمرنا 70 صاروخا من أصل 100 خلال الهجوم الثلاثي على سوريا

صرح رئيس إدارة العمليات لدى قيادة الأركان العامة الروسية، الفريق أول سيرجي رودسكوي، بأن القوات الروسية الجوية دمرت نحو 70 صاروخًا من أصل أكثر من 100 صاروخ غربي أطلقت على سوريا أثناء الهجوم الثلاثي.



وفند رودسكوي، في تصريحات صحفية نقلتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأربعاء، تصريحات مسؤولين أمريكيين بخصوص نتائج القصف الذي تم بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، على مواقع للحكومة السورية ليلة 14 إبريل الماضي، والتي تتحدث عن إصابة كل الصواريخ، وعددها 105، لأهدافها.



وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن حجم الأضرار التي لحقت بمركز البحوث العلمية ومحيطه في حي برزة بالعاصمة دمشق جراء القصف، يؤكد أنه لم يصب بأكثر من 13 صاروخًا، خلافًا لإعلان الأمريكان عن 76 إصابة، مضيفًا أن منظومات الدفاع الجوي السوفيتية الصنع من طراز «إس-125» و«أو إس إيه» و«كوادرات»، المنشورة في ضواحي العاصمة دمشق، دمرت 46 صاروخًا مجنحًا.



وأضاف أن عددًا من الصواريخ الغربية، بما فيها (توماهوك) الأمريكية، عجزت عن إصابة أهدافها نتيجة لخلل فني، ما عرض للخطر مرافق مدنية ومدنيين، وتم نقل اثنين من تلك الصواريخ إلى موسكو لكي يدرسها الخبراء بهدف زيادة فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية.



وبشأن المستودعات فوق الأرض وتحت الأرض العائدة للجيش السوري في ريف حمص، قال رئيس إدارة العمليات الروسي: «إن صور الأقمار الصناعية تؤكد إصابتها بتسعة صواريخ فقط، بينما يتحدث الأمريكان عن 29 صاروخًا، في حين دمرت قوات الدفاع الجوي 20 صاروخا»، موضحا أن أكبر ضرر في هذه المستودعات لحق بمرافق مدنية تابعة للقوات السورية لا علاقة لها بالأنشطة العسكرية.



وفند رودسكوي تصريحات المسؤولين الغربيين القائلة إن المواقع المستهدفة استخدمت لتصنيع وتخزن الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن المستودعات في حمص لم تستخدم لهذه الأغراض، بينما لم تجر دراسات متعلقة بتصنيع وسائل الحماية الكيميائية في مركز البحوث العلمية في برزة منذ عام 2013، مضيفا أنه في عام 2017 أكد مفتشون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد زيارتهم إلى هذا الموقع، عدم ممارسة أي أنشطة تتعلق بتصنيع الأسلحة الكيميائية فيه.



ولفت إلى أن المواقع المستهدفة قام بزيارتها بعد الهجوم مباشرة العديد من الناس دون وسائل حماية، ولم يصب أي منهم بالمواد السامة، مضيفًا أن العينات التي جمعها الخبراء الروس في تلك المواقع تدحض أيضا التصريحات الغربية عن وجود أسلحة كيميائية فيها.



وأعرب رودسكوي عن استغراب موسكو من منطق الدول الثلاث (أمريكا وفرنسا وبريطانيا) في اختيار أهداف هجومها، موضحًا أنه لو كانت ترسانة كيميائية موجودة بالفعل في تلك المواقع، لأسفرت العملية عن تلوث واسع في المنطقة، ولكلفت أرواح آلاف المواطنين في دمشق.



وأوضح أن الصواريخ الغربية لم تدخل المناطق التي تحميها قوات الدفاع الجوي الروسية، مشددًا على جاهزية القوات الروسية في سوريا للتصدي لأي تهديد جوي.