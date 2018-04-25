«مراكز الاتصالات»: دورات تدريبة لتنمية مهارات الشباب

قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن الشُعبة بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى إقامة مجموعة من الدورات التدريبية لتجار المحمول بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، وذلك على تنمية المهارات وفنون البيع والتعرف على أحدث تكنولوجيات المحمول حول العالم.



وبدأت غرفة الجيزة قبل شهرين فى تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل أصحاب مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالتعاون مع شركات عالمية ومنها نوكيا وألكاتيل وموتورولا.