«المركزى» يكشف أسباب التضخم فى مارس

كشف التحليل الشهرى للتضخم الصادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل 4.24%، و2.08% على الترتيب، وساهما بنسبة 0.46، و0.05% على التوالى في المعدل الشهرى للتضخم خلال مارس الماضي.



وأوضح التحليل، أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 5.30% لتسهم بنسبة 0.21% فى المعدل الشهري للتضخم، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل 5.07% لتسهم بنسبة 0.17% في المعدل الشهرى للتضخم، واستقرت أسعار اللحوم الحمراء والسلع الغذائية الأخرى.



يأتى ذلك في الوقت الذي سجّل فيه التضخم السنوي العام تراجعًا ليصل إلى 13.3% فى مارس مقابل 14.4% خلال فبراير.

