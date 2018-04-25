«الفلاحين» تهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأ حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.



وأرسل النقيب العام للفلاحين برقيات تهنئة، خلال بيان له اليوم، إلى كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.



وأوضح «أبو صدام» أن تلك الذكرى المجيدة هي خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل ووفائهم للدفاع عن أرض وطننا الغالي واستعادة تلك البقعة الغالية بعد تحقيقهم النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، ورفعوا راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصر وشعبها وقيادتها وجيشها بالخير والبركات.



وأكد أن الفلاحين هم جنود الوطن المنتجين يقفون دومًا وابدًا خلف القيادة السياسية.