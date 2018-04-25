«التخطيط»: «الإسكان» و«النقل» تستحوذان على استثمارات «الإسكندرية»

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط، استحواذ برامج ومشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لإقليم الإسكندرية في عام 2017-2018، بنسبة 29.8% من الإجمالي.



ووفقًا لتقرير التخطيط، تتمثل أهم مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي بكل من البحيرة ومطروح والإسكندرية ومشروعات الطرق والاتصالات بمحافظة مطروح.



وفي المركز الثاني تأتي الاستثمارات الموجهة لبرامج ومشروعات النقل بنسبة حوالي 16%، وتتمثل أهم المشروعات في إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بنها-الإسكندرية، وتجديد وتطوير مرافق وإدارات أمن ميناء الإسكندرية وإنشاء وصلتين لربط ميناء الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلي الدولي.



وفي المركز الثالث جاءت استثمارات التعليم العالي بنسبة 14.4%، وفي المركز الرابع استثمارات برامج ومشروعات البترول والثروة المعدنية بنسبة 8.75%.