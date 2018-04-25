أدباء ينعون محمد حسنى توفيق: كان صانع الفرح

نعى العشرات من الأدباء والشعراء، الشاعر محمد حسنى توفيق، الذي وافته المنية، صباح اليوم، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر.



ووصف مركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية، في بيانه، الذي نعى فيه الراحل، بأنه «صانع الفرح»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.



وقالت الكاتبة هالة فهمي: إن الراحل كان نعم الأخ المهذب الراقي، وأن فراقه أحزنهم، وهو الآن مع الله حيث الحياة الحقيقية.



رحل محمد حسنى توفيق عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 54 عامًا، حيث ولد بمدينة المنصورة 10 أكتوبر 1964، وحاز جائزة الدولة التشجيعية فى شعر العامية، ومن أعماله ديوان «الحلم لما ابتدى يحبي».