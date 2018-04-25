بريطانيا: نعمل عن قرب مع حلفائنا على إجراءات جديدة تخص إيران

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تعمل عن قرب مع حلفائها لتناول قضايا تتعلق بإيران وتؤيد محادثات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.



وقال المتحدث: "نعمل عن قرب مع حلفائنا بشأن كيف سنتعامل مع مجموعة من التحديات التى تشكلها إيران فى الشرق الأوسط بما فى ذلك القضايا التي اقترح الرئيس ماكرون أن يتضمنها اتفاق جديد".



ومع اقتراب مهلة نهائية الشهر المقبل ليتخذ ترامب قرارًا بشأن إن كان سيعاود فرض العقوبات الأمريكية على طهران، قال ماكرون اليوم إنه تحدث مع ترامب بشأن "اتفاق جديد" ستتناول الولايات المتحدة وأوروبا خلاله المخاوف القائمة بشأن إيران بعيدًا عن برنامجها النووى.