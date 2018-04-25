القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
اقتصاد
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 02:42 م

عادل ناصر: تدريب «هواوى» للعاملين بالاتصالات يُحسن الخدمة

عادل ناصر
عادل ناصر
دعاء أبو العزم _ طارق عتمان
dostor.org/2143668

قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن تدريب العاملين بقطاع الاتصالات والتليفون المحمول يعد انطلاقة للتعاون المستمر مع شركة هواوي العالمية.

وبدأت غرفة الجيزة قبل شهرين تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل أصحاب مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالتعاون مع شركات عالمية ومنها نوكيا وألكاتيل وموتورولا.

وأضاف ناصر، في تصريحات له، أن الغرفة حريصة على تكثيف التعاون مع مختلف الشركات فى مختلف المجالات سواء كانت مصرية أو عالمية لتحقيق تكامل اقتصادي بين الصناع والتجار.

وتابع: "الغرفة تفتح قنوات اتصال مع الشركات لتحديث منظومة العمل داخل الغرفة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها ويرفع فى الوقت ذاته من مستويات الخدمة المُقدمة للمستهلك ويرتقى بسوق المحمول فى مصر".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«رعب فى تل أبيب».. إسرائيل تخشى وجود الجيش المصرى بسيناء

«السيسى» عبر «تويتر»: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز للمصريين

الليلة.. الباز يقدم حلقة خاصة عن ذكرى تحرير سيناء فى «90 دقيقة»

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

ألبومات الصور

بالصور.. «الدالى» يشارك ذوي الاحتياجات الخاصة «مهرجان المشي»

بالفيديو والصور.. تساقط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة

بالصور.. وزير الداخلية يتفقد أكبر معهد تدريبى للقوات الخاصة فى الشرق الأوسط

بالفيديو.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرافق بشوارع طلخا

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

كشكول

المستشار القانوني لـ"الطيب" شخصية مؤتمر الدراسات الإسلامية بالمنصورة

غدا.. انطلاق مهرجان الأزهر الأول للإبداع

وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر "الاقتصاد والتمويل الإسلامي" بجامعة الإسكندرية

أول قرار من الأزهر بعد الاشتباه في إصابة 6 بالتيفود

أساتذة بصيدلة بني سويف يتوصلون لعلاج لسرطان الرئة

الأمصار

نهلة صالح.. أول رئيس بلدية نسائية في المدينة المنورة

الجزائر: تفكيك شبكة تجسس دولية لصالح إسرائيل

فلسطين.. استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين

أحدث جهاز لعلاج الأورام أصبح في الإمارات

خلال 48 ساعة.. إعلان الحكومة السودانية الجديدة

ads
منوعات

«فيسبوك» تكشف 1.9 مليون منشور «إرهابي» خلال 3 أشهر فقط

ياباني يبحث عن والديه الحقيقيين بعد نصف قرن من ولادته

«طيران الإمارات»: إطلاق خدمة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك