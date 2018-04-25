عادل ناصر: تدريب «هواوى» للعاملين بالاتصالات يُحسن الخدمة

قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن تدريب العاملين بقطاع الاتصالات والتليفون المحمول يعد انطلاقة للتعاون المستمر مع شركة هواوي العالمية.



وبدأت غرفة الجيزة قبل شهرين تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل أصحاب مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالتعاون مع شركات عالمية ومنها نوكيا وألكاتيل وموتورولا.



وأضاف ناصر، في تصريحات له، أن الغرفة حريصة على تكثيف التعاون مع مختلف الشركات فى مختلف المجالات سواء كانت مصرية أو عالمية لتحقيق تكامل اقتصادي بين الصناع والتجار.



وتابع: "الغرفة تفتح قنوات اتصال مع الشركات لتحديث منظومة العمل داخل الغرفة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها ويرفع فى الوقت ذاته من مستويات الخدمة المُقدمة للمستهلك ويرتقى بسوق المحمول فى مصر".