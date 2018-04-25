«المركزى» التركى يرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع

رفع البنك المركزى التركى أعلى أسعار الفائدة الأربعة المستخدمة فى تحديد سياسته النقدية بأكثر من المتوقع، حيث بلغت الزيادة 75 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، مشددًا بذلك سياسته النقدية للمرة الأولى فى أربعة أشهر بعدما دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة.



ورفع البنك نافذة السيولة المتأخرة إلى 13.50 بالمائة من 12.75 بالمائة.



وأبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند ثمانية بالمائة.



وتوقع عشرة من 13 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة في نافذة السيولة المتأخرة.



وتوقع أربعة منهم زيادتها بواقع 50 نقطة أساس، بينما توقع ثلاثة رفعها بين 25 و75 نقطة أساس، في حين توقع ثلاثة آخرون أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير.



وتعثرت جهود البنك المركزي للسيطرة على تضخم في خانة العشرات بسبب موجة بيع حادة لليرة التركية التي شهدت سلسلة من الانخفاضات لمستويات متدنية قياسية في العام الحالي.



وعزف المستثمرون عن الليرة بفعل مخاوف متزايدة بشأن اتجاه إردوغان لخفض أسعار الفائدة.



ودعا إردوغان مرارًا إلى خفض تكاليف الإقراض مما عزز انطباعًا بأن السياسة النقدية غير مستقلة.



وأبقى البنك المركزى على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 9.25 بالمائة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 7.25 بالمائة.