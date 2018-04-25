القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
تقارير ومتابعات
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 02:09 م

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

محمد صلاح
محمد صلاح
ريم محمود
dostor.org/2143609

«إنتو عايزين إيه منه غير إنه يرفع اسم مصر».. بهذه الكلمات بدأ ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حديثه مع «الدستور»، الذي كشف فيه عن العديد من المفاجآت عن "مو"، وأن أسرته ممنوعة من الظهور في الإعلام، بأمر من الابن.


فى البداية، عبر "شتية"، عن غضب أهالى القرية بسبب ما يتم تداوله من أخبار متضاربة عن محمد صلاح، قائلًا: "اللاعب يتابع كل الأخبار أولًا بأول"، مؤكدًا أن "صلاح" إنسان يفعل الخير دائمًا، ولكن ليس "مصباح علاء الدين" كما وصفه البعض.

وأضاف: "صلاح يفعل الخير فى حدود إمكانيته، فهو يتقاضى راتبًا شهريًا أيضًا"، مشيرًا إلى أنه منذ تداول الإعلام أخبار تنص على أنه يقدم مساعدات وغيرها من الأمور أصبح المواطنون من كل أنحاء المحافظات يأتون إلى القرية دون انقطاع "القرية أصبحت تشبه سوق عكاظ، ويتألم أهله لعدم قدرتهم على مساعدة جميع الناس".

وتابع: "هذا الضغط الذي حدث على أسرته وأهالي القرية، بسبب التصريحات المتداولة وهى خطأ وليس لها أي أساس من الصحة، ما جعل والد ووالدة محمد صلاح تحت الإقامة الجبرية، مؤكدًا: "مش بيعرفوا يخرجوا من البيت وإحنا تعبنا محبوسين.. وكل دا بسبب شخص غير مسئول كتب كلام مش صح".

وأشار إلى أن صلاح بالفعل يقدم أعمال خيرية، ولكن ليس إلى درجة زواج 70 شخصًا، لافتًا إلى أن ما تم بالفعل، هو أنه تكفل بمصروفات لـ450 أسرة من القرية والمصروفات تتراوح ما بين 100 و300 جنيه، بالإضافة إلى بناء معهد دينى للقرية بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومركز تنفس صناعى بمستشفي بسيون، وتغيير منظومة الصرف الصحي وأعمال أخرى صغيرة رفض أن يصرح بها.

وواصل حديثه: "محمد صلاح منع أهله وأسرته من الظهور فى الإعلام، لأنه يريد أن يحقق هدفه، حتى هاتفه المحمول لم يكن معه، فهو يتواصل مع أهله بعد التدريب كل يوم ليلًا، مضيفًا: "ما نرجوه من الجميع أن يتركوه يركز فى مستقبله ومستقبل مصر".

وعن شعور والد صلاح بعد فوز فريقه فى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، نقل العمدة على لسانها: "هو صحيح أنا اللى خلفته لكن هو ابن مصر.. مبروك عليكم محمد صلاح"، منوهًا بأن والدته دائمًا تدعيله بدعوة "ربنا يكرمك".

وكشف "ماهر"، عن استقبال القرية للاعب محمد صلاح فى إجازته، قائلا إن الاحتفال به في القرية طبيعي وجميع القرية تعتبره ابنها الرافع رأسها دائمًا، وسرد الأفعال التي يحب أن يفعلها صلاح فور مجيئه إلى القرية قائلا: "بيحب يجى البلد ويصلى القيام فى المسجد ويروح الكافيات والدورات الرمضانية بيستمتع بأهله وبلده ومش بيسافر أوربا زى ما الناس بتعمل.. بيضيع الضغط النفسي هنا وسط أهله فهو شخصية نادرة".

وأكد "ماهر" أن أكثر الأدعية التي يدعو بها أهالى القرية الآن هو أن يحصل اللاعب على أفضل لاعب فى أوروبا، ثم أفضل لاعب فى العالم، متمنيًا أن يقوم كوبر بتغيير فكره فى لعب الكورة خلال الأيام المقبلة، واصفًا تفكير كوبر بـ«الفكر العقيم».

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)

منذ أقل من شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ أقل من شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهرين

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

الآن

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«رعب فى تل أبيب».. إسرائيل تخشى وجود الجيش المصرى بسيناء

«السيسى» عبر «تويتر»: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز للمصريين

الليلة.. الباز يقدم حلقة خاصة عن ذكرى تحرير سيناء فى «90 دقيقة»

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

ألبومات الصور

بالصور.. «الدالى» يشارك ذوي الاحتياجات الخاصة «مهرجان المشي»

بالفيديو والصور.. تساقط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة

بالصور.. وزير الداخلية يتفقد أكبر معهد تدريبى للقوات الخاصة فى الشرق الأوسط

بالفيديو.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرافق بشوارع طلخا

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

كشكول

المستشار القانوني لـ"الطيب" شخصية مؤتمر الدراسات الإسلامية بالمنصورة

غدا.. انطلاق مهرجان الأزهر الأول للإبداع

وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر "الاقتصاد والتمويل الإسلامي" بجامعة الإسكندرية

أول قرار من الأزهر بعد الاشتباه في إصابة 6 بالتيفود

أساتذة بصيدلة بني سويف يتوصلون لعلاج لسرطان الرئة

الأمصار

نهلة صالح.. أول رئيس بلدية نسائية في المدينة المنورة

الجزائر: تفكيك شبكة تجسس دولية لصالح إسرائيل

فلسطين.. استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين

أحدث جهاز لعلاج الأورام أصبح في الإمارات

خلال 48 ساعة.. إعلان الحكومة السودانية الجديدة

ads
منوعات

«فيسبوك» تكشف 1.9 مليون منشور «إرهابي» خلال 3 أشهر فقط

ياباني يبحث عن والديه الحقيقيين بعد نصف قرن من ولادته

«طيران الإمارات»: إطلاق خدمة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك