مصر تستعد لاستقبال مليونى برميل من نفط العراق نهاية يونيو

تستعد الموانئ المصرية نهاية يونيو المقبل؛ لاستقبال الشحنة الثالثة من خام نفط البصرة الخفيف بالعراق بواقع مليونى برميل، وفقًا للاتفاق الذى عقده المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الحكومة العراقية على توريد 12 مليون برميل سنويًا من نفط البصرة الخفيف لمدة سنة قابلة للتجديد، مع السداد الآجل، ليتم تكريره فى معامل التكرير المصرية.



وقال مسؤول بالهيئة العامة للبترول لـ"الدستور"، إنه تم استلام الشحنة الثانية من العراق بداية أبريل الجارى بواقع مليوني برميل.



وأشار إلى أن الشحنات التالية المتبقية حسب الاتفاق تبلغ نحو 6 ملايين برميل ستأتى تباعا كل شهرين شحنة، موضحا أن معامل التكرير المصرية تعمل بنصف طاقتها، وأن النفط العراقى سيرفع من كفاءة هذه المعامل في أثناء التشغيل.