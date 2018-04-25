الرئيس اليمنى يُشيد بجهود المبعوث الأممى لبلاده

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء، بالجهود الحميدة التي يبذلها المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفث، والهادفة إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق ويتطلع إليه اليمنيون، والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثله في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس اليمني صباح اليوم بمقر إقامته بالرياض، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث، مؤكدا دعم الحكومة الشرعيه لجهوده ومساعيه الخيرة نحو السلام في اليمن.



ونوه الرئيس اليمنى بكلمة المبعوث الأممي الأولى أمام مجلس الأمن الدولي حول اليمن، وما حملته من رؤية ومضامين مستوعبة لواقع اليمن وأزمته ومرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية في هذا الإطار.



وجدد الرئيس اليمني موقفه الدائم نحو السلام باعتباره خيارًا استراتيجيًا لعودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة بصورة عامة، ذلك السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث التي ارتضاها اليمنيون ودعمها المجتمع الدولي.



من جانبه، عبر المبعوث الأممي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار النقاشات والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث المعترف بها، لافتًا إلى رؤيتة نحو السلام بشقيها السياسي والميداني والتي أشار إلى ملامحها من خلال إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي، كإطار عام وبالاعتماد أساسا على المرجعيات الثلاث الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية.