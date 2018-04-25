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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:29 م

وزير الأوقاف يقترح تعديل اسم «رابطة الجامعات الإسلامية»

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أش أ
dostor.org/2143537

اقترح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تعديل اسم "رابطة الجامعات الإسلامية" لتكون بمسمى "رابطة جامعات الدول والمؤسسات الإسلامية"؛ لإتاحة الفرصة لكل الجامعات والمؤسسات التي تهتم بالقضايا والعلوم الإنسانية بالانضمام لتلك الرابطة، وعدم قصرها على الجامعات الإسلامية دون غيرها.

كما اقترح وزير الأوقاف أن تكون عضوية الجامعات الجديدة في الرابطة المقترحة وفق ضوابط جديدة منها عدد طلاب وأساتذة كل جامعة وجودة التعليم بها، ويشترط لأي جامعة أن يكون نصف كلياتها قد حصلت على شهادة الجودة والضمان وأن يكون التصويت على قبول عضوية جديدة بتلك الرابطة بالتصويت؛ لضمان عضوية فعالة للجامعات.

جاء ذلك في كلمة وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي العاشر لرابطة الجامعات الإسلامية، المُنعقد حاليًا، بالإسكندرية، تحت عنوان "حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامي"، بحضور الدكتور جعفر عبد السلام، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، ورؤساء الجامعات من 100 دولة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أهمية إنشاء مركز لضمان الجودة يتبع لرابطة جامعات الدول والمؤسسات الإسلامية المقترحة لتبادل التجارب في مجال تطوير التعليم، مطالبًا بدراسة ذلك المقترح من خلال المجلس التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية المقرر عقده على هامش المؤتمر.

وأكد وزير الأوقاف أهمية مشاركة الجامعات في طرح حلول عملية وعلمية لمشاكل المجتمعات العربية والإسلامية خاصة الاقتصادية.

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