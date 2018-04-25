الليلة.. الباز يقدم حلقة خاصة عن ذكرى تحرير سيناء فى «90 دقيقة»

يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز، مجموعة من أبطال القوات المسلحة، خلال برنامجه «90 دقيقة»، على قناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، وذلك فى حلقة خاصة بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ36.



ويشارك فى الحوار كل من العميد محمد عبدالمنعم «مشاة»، البطل ممدوح سرور عريف مظلات وأحمد محمد عبد المنعم والعميد محمد عبد القادر «مدفعية»، الذين يكشفون عن البطولات والإنجازات التى حققتها القوات المسلحة فى تحرير سيناء.



ويجيبون عن مجموعة من الأسئلة، وهى ما المطلوب فى المرحلة الحالية لتنمية سيناء.. وكيف يرون العملية الشاملة سيناء 2018 ودورها فى القضاء على الإرهاب والإرهابيين فى شمال سيناء.



ويكشفون عن الدور البطولى لأهالى وقبائل سيناء خلال الحرب، وكيف ساهموا فى تحرير محافظتهم من الإرهاب، وكيف يخضون أشرف معركة الآن لمواجهة العناصر التكفيرية والجماعات المسلحة.



ويحلل الأبطال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم عن ذكرى تحرير سيناء والرسائل التى أطلقها الرئيس اليوم، وكيف يمكن تحويل سيناء من معركة حرب مع الإرهابيين لمعركة حرب مع التنمية فى ظل المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة الآن.



