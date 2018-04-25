وزير الخارجية العراقي يشارك في مؤتمر دعم مستقبل سوريا

وصل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لتمثيل بلاده في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة.



وأشار المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقية - في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" - أن "الجعفري" سيمثل العراق في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



وأضاف أنه من المقرر أن يجري "الجعفري" على هامش المؤتمر، عدة لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتداول في أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.