الآلاف يتظاهرون فى أثينا احتجاجًا على إجراءات تقشفية

تظاهر الآلاف من اليونانيين في شوارع العاصمة أثينا، احتجاجًا على إصلاحات خاصة بحزم الإنقاذ المالية، من بينها بيع محطات طاقة وفرض تخفيضات محتملة للمعاش التقاعدي وتخفيضات أخرى لما يتقاضاه العاملون في المستشفيات الحكومية.



وأشارت شبكة "إيه. بي. سي" الإخبارية الأمريكية، إلى أن أثينا شهدت اليوم الأربعاء، خروج 3 تظاهرات منفصلة متتالية مرت بالبرلمان ووزارتي المالية والعمل، كما دخل العاملون فى المستشفيات الحكومية في إضراب، مطالبين بتوفير المزيد من الأموال للرعاية الصحية، وخرج المتقاعدون أيضا للاحتجاج على تخفيضات المعاشات.



وعصفت باليونان أزمة مالية في أبريل عام 2010، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس.