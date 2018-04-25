حقيقة غناء «الهضبة» تتر مسلسل دينا الشربينى الجديد

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارًا داخل الوسط الفني، تفيد باستقرار الهضبة على غناء تتر مسلسل «مليكة»، الذي تخوض بطولته الفنانة دينا الشربيني.



وقالت مصادر من داخل المسلسل إن الأمر لم يطرح بعد، ولم يستقر المنتج تامر مرسي على ذلك، وأن ما قيل هي مجرد اجتهادات شخصية من بعض العاملين في المجال الفني، وليس أكثر من ذلك.



وأشارت المصادر إلى أن الاتجاهات تسير نحو تقديم موسيقى تصويرية للعمل أو أحد من المطربين الموجودين على الساحة، وسيتم حسم الأمور خلال الأسبوع الجاري.



تأتي هذه الأخبار في ظل التقارب الكبير بين الهضبة ودينا الشربيني، ووجودهما معًا دائمًا، مع انتشار أخبار الزواج قبل فترة كبيرة دون الإعلان الرسمي عن ذلك.



