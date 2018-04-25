أمن مطار القاهرة يسمح بدخول فلسطينيين للسفر إلى قطاع غزة

سمحت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي بدخول عدد من المواطنين الفلسطينيين القادمين من عدة دول أوروبية وعربية استثنائيا متوجهين إلى قطاع غزة برفقة مندوب السفارة الفلسطينية بالقاهرة.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عددًا من الفلسطينيين وصلوا إلى مطار القاهرة خلال الساعات الماضية على متن رحلات جوية دولية قادمة من أوروبا وبعض الدول العربية، فى طريقهم إلى قطاع غزة للسفر إلى ذويهم هناك، حيث تم اتخاذ الإجراءات التأمينية والأمنية المتعبة فى تلك الحالات.