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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:21 م

مقتل 18 شخصًا وإصابة 43 جراء حريق بئر نفط بإندونيسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2143515

ذكرت الشرطة الاندونيسية أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 43 آخرون اليوم الأربعاء عندما اندلع حريق في بئر نفطية بإقليم أتشيه الاندونيسي.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الوطنية، سيتيو واسيستو أن سكان قرية "بسير بوتيه" الواقعة شرق أتشيه كانوا يجمعون النفط من سطح البئر عندما اندلع الحريق.

وأضاف "توفي الضحايا بسبب إصابتهم بحروق بلغت نسبتها أكثر من 70 % " مشيرا إلى أن الحريق مازال مشتعلا حتى بعد عصر اليوم.

وكان الموقع يعمل بشكل غير قانوني منذ سنوات من قبل قرويين بحسب مسؤولين، ويعد استغلال السكان المحليين لآبار النفط التي لم تعد صالحة للاستخدام التجاري، أمرا شائعا في إندونيسيا، رغم كون ذلك غير قانوني.

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