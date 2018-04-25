ضبط طن لحوم وأسماك فاسدة داخل مخزن بإمبابة

تمكنت مباحث تموين الجيزة، من ضبط طن من اللحوم والأسماك الفاسدة داخل مخزن بمنطقة إمبابة، وألقت القبض على مالكه قبل ترويج الكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وردت معلومات للعميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام «طارق.ت.ر»، 32 سنة، صاحب مخزن بمنطقة إمبابة، بتجميع كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، وإعادة تصنيعها وتعبئتها مرة أخرى، وطرحها فى الأسواق وتوزيعها على المطاعم، بهدف تحقيق أرباح كبيرة.



وأكدت التحريات، التى أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية، من ضبط المتهم، وعُثر داخل المخزن على طن لحوم وأسماك ودواجن وكبدة فاسدة، وتم التحفظ عليها وحُرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.