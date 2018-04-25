الأحد.. وفود 13 دولة عربية يناقشون تطوير الإدارة

صرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أنه ستبدأ يوم الأحد 29 أبريل 2018 أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة على مستوى الوزراء، في مقر المنظمة بالقاهرة يشارك فيها أعضاء المجلس التنفيذي(الإمارات- السعودية السودان- سلطنة عمان- مصر- قطر- المغرب) برئاسة المملكة العربية السعودية يمثلها معالي الأستاذ سليمان بن عبد الله وزير الخدمة المدنية.



يعقب هذا يوم الاثنين الجمعية العمومية للمنظمة على مستوى الوزراء بحضور أعضاء المجلس التنفيذي (الإمارات- السعودية السودان- سلطنة عمان- مصر- قطر- المغرب) وأعضاء الجمعية العمومية وهم دولة الكويت يمثلها سعادة الأستاذ محمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية.



وسيناقش المجتمعون جدول الأعمال المقرر مشتملا انتخاب مجلس تنفيذي جديد للفترة 2018-2020، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وعدد من الموضوعات التي تهتم بالإدارة وتطوير آلياتها التي تخدم العمل الإداري في المؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية إدارية شاملة متطورة هدفها خدمة المواطنين في كافة الدول الأعضاء.