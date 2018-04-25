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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:14 م

«البترول»: إنتاج 700 ألف برميل زيت خام يوميًّا قبل نهاية 2018

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2143496

كشف المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، إن إنتاج مصر من الزيت الخام سيصل إلى 700 ألف برميل يوميّا قبل نهاية 2018، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر الحالى وصل إلى نحو 657 ألف برميل يوميا.

وأوضح "عز الرجال" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الهيئة تعمل على تشجيع الشركات العالمية على تنمية الحقول التابعة لها فى مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، وذلك من خلال تذليل العقبات وتسخير جميع الإمكانات المتاحة من الهيئة لزيادة عملية الإنتاج.

وأشار إلى أن مصر أصبحت الآن من الدول الجاذبة للاستثمار خصوصا فى مجالى الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز، وذلك خلال الدعم الكامل المقدم من الرئيس السيسى للقطاع ومساندة المهندس طارق الملا وزير البترول لجميع المشروعات الجارى تنفيذها حاليا.

وقال، إن إنتاج مصر من الزيت الخام خلال الفترة من 2008 حتى 2009 تخطى حاجز المليون برميل، ولكن مع التناقص الطبيعى للحقول، وتداعيات الأزمة العالمية تأثرت مصر معها وبدأ إنتاج الزيت يتناقص خاصة خلال سنوات عدم الاستقرار، ولكن الان تعمل وزارة البترول على تشجيع الاستثمارات الاجنبية للعمل فى مواقع البترول المصرية وتذليل جميع العقبات أمام أى استثمارات أجنبية وفقًا لتوجيهات الدولة.

ومن الجانب الآخر تعمل حاليًا شركة "أباتشى" الأمريكية على تنفيذ خطة طموحه بتوجيهات وزارة البترول وحفر 50 بئرا تنمويا بالصحراء الغربية، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات لمواجهة التناقص الطبيعى فى إنتاجية الآبار فى مناطق امتيازها.

كما تعمل شركة بترول خليج السويس "جابكو"، على زيادة إنتاج الشركة بالصحراء الغربية إلى نحو 82 الف برميل يوميًا من خلال عدد من الآبار التى تعمل بها بمناطق امتيازها وتستهدف الشركة رفعه إلى مستوى يتخطى 81 ألف برميل خلال الفترة المقبلة بعد بدء الإنتاج من كشف عرفات بخليج السويس خلال شهر مايو المقبل، بمعدل إنتاجى لن يقل عن 2000 برميل يوميا.

وكان أعلى معدل إنتاج للشركة فى عام 1983 بمعدل 620 ألف برميل يوميا، وفى عام 1984 كان الإنتاج السنوى أكثر من 200 مليون برميل سنويا وظلت "جابكو" تساهم بأكثر من 50% من انتاج مصر السنوى من البترول لقرابة 35 عاما وتم تسجيل رقم قياسى عام 1979 حيث ساهمت "جابكو" بنسبة 80% من الإنتاج السنوى لمصر من البترول.

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