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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:14 م

«سرقت خزينة شركة استيراد».. إحالة عصابة «السكرتيرة» لمحكمة الجنح

محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
dostor.org/2143494

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، بإحالة سكرتيرة وسائق وشاب آخر، إلى محكمة الجنح، لاتهامهما بسرقة مليون جنيه و8 آلاف دولار، بالإضافة إلى 2 كيلو مشغولات ذهبية، وسيارة من شركة استيراد وتصدير.

كما أمرت نيابة الدرب الأحمر، بإخلاء سبيل المتهم الرابع فى الواقعة، واستمرار حبس باقى المتهمين وإحالتهم للجنح.

واعترفت المتهمة أمام النيابة بالواقعة لمرورها بضائقة مالية، وعلمها بوجود مبالغ مالية فى خزينة الشركة التى تعمل بها، فاختمرت الفكرة فى رأسها وقررت التنفيذ بالاستعانة بسائق، ولإبعاد الشبهة عنها، أقرت المتهمة أنها فى صباح اليوم التالى للجريمة أبلغت بأنها فور وصولها الشركة اكتشفت الجريمة لتضليل الشرطة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "محمد.أ.م" 73 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و"سارة.م.س" 25 سنة، سكرتيرة بالشركة، بأنه أثناء توجه المبلغة الثانية لمقر الشركة الساعة 12 ظهرًا، اكتشفت سرقة مبالغ من داخل الشركة تبلغ مليونًا و95 ألف جنيه، و8 آلاف دولار، و2 كيلو من المشغولات الذهبية.

وأشار صاحب الشركة، إلى أن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية كانت داخل خزينة وبها مفتاحها بمكتبه الخاص، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وبالانتقال والفحص تبين سلامة مداخل ومخارج الشركة، ولم يستدل على أي آثار عنف بمقر الشركة أو الباب الرئيسى.

بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث، تبين أن وراء ارتكاب الحادث كلًا من المبلغة الثانية "سارة م س" 25 سنة، سكرتيرة الشركة، بالاشتراك مع "محمد م أ" 29 سنة، سائق.

بمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية ولعلمها باحتفاظ مالك الشركة عملها بمبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية داخل مكتبه، اتفقت مع المتهم الثانى على سرقته، وفى سبيل ذلك وعقب انصراف المبلغ الأول من مقر الشركة قامت بجمع المبالغ والمشغولات الذهبية المستولى عليها داخل حقيبة ووضع الحقيبة بمدخل الشركة، وعقب ذلك حضر المتهم الثانى واصطحب الحقيبة بمحتوياتها، وانتظرت لحين انتهاء مواعيد العمل بالشركة حتى لا تثير الشبهات وانصرفت، وحضرت صباح اليوم التالى وادعت اكتشافها الواقعة.

بمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها، واعترف بشراء سيارة حديثة لم ترخص ماركة تويوتا كرولا بمبلغ 497 ألف جنيه من معرض سيارات، وخزينة حديدية صغيرة الحجم من متحصلات الحادث، كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المستولى عليه والمشغولات الذهبية لدى تاجر وعامل، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية حيازتهما من متحصلات واقعة السرقة، كما أقر المتهم الرابع بأنه قام بالاتصال بالمجنى عليه وتهديده بالإيذاء فى حالة الإبلاغ عن واقعة السرقة.

وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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