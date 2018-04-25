محكمة عسكرية بحرينية تؤيد إعدام 4 أشخاص خططوا لعملية اغتيال

أيدت محكمة عسكرية في البحرين، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام على أربعة أشخاص في قضية التخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين.



وقضت محكمة التمييز العسكرية، في جلستها اليوم، بتأييد عقوبة السجن 5 سنوات على سبعة آخرين في نفس القضية.



و كانت محكمة الاستئناف العسكرية العليا قد أيدت في فبراير الماضي، حكم الإعدام بحق المتهمين الأربعة، وخفضت حكم السجن على 7 متهمين، من 7 سنوات إلى خمس.



ويحاكم في القضية 18 شخصًا صدر الحكم حضوريًا على 11 متهمًا وبراءة 5 آخرين، وحكم غيابيًا بالإعدام على اثنين آخرين.