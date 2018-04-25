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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:11 م

براءة عزمى مجاهد من سب وقذف جميلة إسماعيل

الكابتن عزمى مجاهد
الكابتن عزمى مجاهد
محمد عيسى
dostor.org/2143487

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، وأمانة سر محمد جبر، اليوم الأربعاء، ببراءة الكابتن عزمى مجاهد، من اتهامه بسب وقذف الإعلامية جميلة إسماعيل.

كان محامى الإعلامية جميلة محمد إسماعيل، قد أقام جنحة مباشرة حملت الرقم 2964 لسنة 2018، جنح العجوزة، يختصم فيها الكابتن عزمى مجاهد بسبها وقذفها والتشهير بها، موضحًا أن موكلته جميلة إسماعيل، الإعلامية والسياسية المصرية، مقدمة برامج بالتليفزيون المصرى، موضحًا أن «مجاهد»، أحد مقدمى البرنامج بقناة العاصمة الفضائية يسمى «الملف» يستضيف فيه كلًا من خالد رفعت، وخالد أبوبكر، بصفة دائمة.

وأضافت الدعوى أن «مجاهد» دأب على شن حملات ببرنامجه مسموعة ومغرضة ضد موكلته، بغرض التشهير بها بأن تناول الطالبة بالسب والقذف دون دليل وبغير سند من القانون أو الواقع وإثارة الرأى العام ضدها شفاء ضغائن يضمرها فى قلبه، بمنأى عن حرية الرأى أو النقد المباح ومجافياً أدب الحوار والالتزام بميثاق الشرف الصحفى وقانون تنظيم الصحافة.

وأشارت الدعوى إلى أن الطالبة فوجئت بإحدى الحلقات المذاعة ببرنامج «الملف» بقناة العاصمة الفضائية، بأن تناولها «مجاهد» فى حواره مع الضيوف الموجودين معه.

واختتمت الدعوى أن «مجاهد» تناول الطالبة فى موضوع الحلقة محل الاتهام، بأن قرر ونشر عبارات وإشارات تخدش الشرف والاعتبار، وأسند إلى الطالبة أمورًا كاذبة، لو صحت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها ومعاقبتها قانونًا وما حمله موضوع الحلقة من عنوان وتخيره من ألفاظ واستغراقه فى مساحة من الحلقة، بما يؤكد قصد المعلن إليه الأول على ما وشت به مرامى أقواله، وأوحت به دلائل ألفاظها على نحو يلقى فى الأذهان عقيدة تنال من نزاهة وأمانة واستقامة مسلك الطالبة.

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