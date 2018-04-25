القبض على 5 موظفين بمستشفى الغردقة بتهمة اختلاس 28 ألف جنيه

ألقى ضباط قسم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على 5 موظفين بمستشفى الغردقة العام، بتهمة اختلاس المال العام.



كان اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد شلبي، رئيس قسم الأموال العامة بالبحر الأحمر، يعاونه الرائد مصطفى حلمي، بوجود شبهه اختلاس وإضرار بالمال العام بقسم الأسنان بمستشفى الغردقة العام.



تم تشكيل لجنة من مديرية الصحة والتفتيش المالي بالمديرية المالية، وانتهت بوجود شبه اختلاس وإهدار للمال العام بملغ قدر بـ28.402 جنيه خلال 4 أشهر، وأشارت اللجنة إلى أن المسؤلين عن ذلك 5 موظفين بالمستشفى العام.