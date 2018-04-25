القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:11 م

انخفاض أسعار الذهب اليوم بسبب الدولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2143485

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث قفز العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى من مستوى 3%، ما رفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 1323.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1325 دولارًا.

وانخفضت الفضة فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 16.61 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.4% إلى 922.40 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم اليوم للجلسة الثالثة على التوالى وانخفص 0.7 % إلى 967.75 دولار للأوقية.

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