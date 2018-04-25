انخفاض أسعار الذهب اليوم بسبب الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث قفز العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى من مستوى 3%، ما رفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.



وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 1323.59 دولار للأوقية (الأونصة).



وانخفض الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1325 دولارًا.



وانخفضت الفضة فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 16.61 دولار للأوقية.



ونزل البلاتين 0.4% إلى 922.40 دولار للأوقية.



وتراجع البلاديوم اليوم للجلسة الثالثة على التوالى وانخفص 0.7 % إلى 967.75 دولار للأوقية.