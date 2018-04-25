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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:11 م

الكدواني: سيناء تخوض أهم مراحل تاريخها

اللواء يحيى الكدواني
اللواء يحيى الكدواني
مني هيبة
dostor.org/2143484

أكد اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن سيناء تخوض المرحلة الأهم في تاريخها، تقوم علي علاج التشوهات التي مرت بها في السابق، والتي أسفرت عن تواجد العناصر الإرهابية، من خلال عملية التطهير الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة هناك.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «مشكلة سيناء كانت تتمثل في الفراغ السكاني الموجود هناك، وانعدام التنمية علي مدى العقود الماضية، أما الآن فقد حدث تحول كامل في اهتمام الدولة تجاهها، متمثل في المشاريع القومية العملاقة التي يجرى إنشاؤها في كافة أنحاء المحافظة في جميع المجالات.

وأضاف: «كل تلك المشاريع ستجعل من سيناء قاطرة للاقتصاد القومي المصري، بما يكافئ الاقتصاديات الكبري في جنوب شرق أسيا وجبل علي وغيرها من المناطق الاقتصادية المتميزة عبر العالم.

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