برلمانى يكشف قيمة الضريبة على «الشقق المغلقة»

قال النائب عبدالكريم زكريا، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، أحال تعديلات مقدمة على أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، إلى لجان الإسكان والمرافق العامة، والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية، لدراسة التعديلات وإعداد تقرير بشأنها لمناقشتها بالجلسة العامة.



وأوضح "زكريا"، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مشروع القانون يوفر آلية للتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة، في ظل وجود 12 مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، منها 4.6 مليون وحدة سكنية متعثر أصحابها عن تشطيبها، و1.8 مليون وحدة إسكان إداري تخص الدولة، و5.8 مليون وحدة سكنية أصحابها "مهاجرون".



وقال إن قانونه أقر إلزام أصحاب الشقق المغلقة بتأجيرها، حرصًا على حل أزمة الإسكان في مصر، مضيفا أن أصحاب هذه الشقق الذين يريدون إبقاء شققهم مغلقة، متاح لهم ذلك، ولكن يلزمهم بدفع 10% ضريبة من قيمة الإيجار الشهري إلى الحكومة.