الإنشاد فى أوبرا الإسكندرية احتفالًا بليلة النصف من شعبان

تحيي فرقة الإنشاد الدينى، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، مساء الخميس 3 مايو على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، احتفالًا بليلة النصف من شهر شعبان.



ويتضمن برنامج الحفلات عملين تقدمهما الفرقة لأول مرة، هما «ليالى النور» لـ عطية شرارة، و«حبيبى يا محمد» لـ سيد مكاوى، بالإضافة إلى باقة مختارة من الأناشيد والقصائد الدينية لكبار المؤلفين، منها: «صلوا يا أهل الكمال للشيخ محمد عبدالله، صبح الصباح لكارم محمود، حيوا ربيب العلا للشيخ سيد شطى، تجلى النور للإمام البرعى، مدد يا نبى لمحمد الكحلاوى، مولاى كتبت لزكريا أحمد، مسك الختام لعمار الشريعي، أنا مؤمن بالله لعادل مصطفى، أسماء الله الحسنى لسيد مكاوى، ومن الأعمال المعاصرة ليالى الحبيب - ألف ألف صلاة لأحمد عبدالله، الأنبياء المرسلون لطارق فؤاد، أداء المنشدين وائل سراج، محمد عبدالتواب، حسام صقر، عيد أبوالمجد، إبراهيم فاروق، أشرف زيدان، تامر نجاح، محمد عبدالحميد، أحمد نافع، أحمد العمرى وحاتم زايد.



يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، كان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار، وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبدالحليم نويرة كل من عبدالمنعم حريري ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات.



وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبًا، ولاقت نجاحًا كبيرًا، واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني منها موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمارسيليا (فرنسا)، الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط، الموسيقى والإنشاد ببولندا، وحققت نجاحًا باهرًا، كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد.