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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:09 م

10.6 مليون جنيه صافى أرباح «فاكسيرا»

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد
حسن كامل
dostor.org/2143480

ترأس الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء أمس، الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب القصر العيني.

استمع وزير الصحة والسكان لعرض من أعضاء الجمعية العمومية عن إيرادات وربح الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للاتفاقيات التي أبرمتها الشركة، بالاضافة الى الاستماع الى الأوضاع المالية ومؤشرات الإنتاج والبيع والموازنة العامة للشركة هذا العام، كما استمع الى رؤية الشركة في المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن إجمالي أرباح الشركة وصل إلى ١٢٨ مليون و٦١٢ ألف جنيه حتى ٣١ مارس الماضي، لافتا إلى أن الخسائر كانت ٩٥ مليون في عام ٢٠١٦ وبعد دعم الوزارة انخفضت الخسائر إلى ٦٧ مليون في ٢٠١٧ ثم تحولت الخسائر إلى أرباح هذا العام وصلت إلى ١٠ ملايين و٦٣١ ألف جنيه كصافي أرباح.

وأضاف وزير الصحة والسكان أنه من المتوقع نتيجة الإصلاح أن نصل في ٢٠١٩ إلى صافي أرباح ٣٥ مليون و٢٤٧ الفا، لافتا إلى أنه في الفترة المقبلة، ستنشأ "فاكسيرا" مراكز للتطعيمات في المطارات لتسهيل تطعيم المسافرين قبل سفرهم.

كما تم خلال الجمعية الموافقة على تنصيب الدكتورة هبة والي رئيسا لمجلس ادارة "فاكسيرا" والتصديق على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي المنتهي ٣٠ يونيو لعام ٢٠١٦، والتصديق على القوائم المالية الخاصة بالشركة والقوائم المالية المجمعة لها ولشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو لعام ٢٠١٦ وتقويم الأداء عن ذلك العام وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات.

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