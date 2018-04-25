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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:08 م

رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية بالقليوبية

اللواء محمود عشماوي،
اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2143478

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وشدد «عشماوي» على ضرورة تواجد جميع العناصر المعنية الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى شركة المياه، بغرف العمليات بالمحافظة، وكذلك غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه «عشماوي» بإجراء حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة.

وأكد على تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات من مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث الطارئة، مشيرًا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية بلاغات وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر أثناء السفرعلي الطرق السريعة، مؤكده على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر علي مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.




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