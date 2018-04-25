تظاهرات باليابان لإحياء ذكرى نقل القاعدة الأمريكية في أوكيناوا

نظم ما يقرب من 600 متظاهر ياباني، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية في موقع نقل قاعدة جوية أمريكية في مقاطعة أوكيناوا، بعد عام من بدء أعمال البناء هناك.



وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، بأن المتظاهرين نظموا اعتصامًا أمام بوابة معسكر «كامب شواب» التابع لمشاة البحرية الأمريكية، والمجاور لموقع نقل القاعدة، وقاموا بالتجديف بالقوارب الخاصة بهم في المياه المحيطة بموقع البناء في مدينة ناجو، بشمال شرق أوكيناوا، مرددين هتافات مثل «فيلق الولايات المتحدة، ارحل من أوكيناوا».



وقامت الشرطة المحلية بإبعاد حوالي 400 متظاهرًا بالقوة تجمعوا عند البوابة لمنع الشاحنات من دخول القاعدة من أجل أعمال البناء.



يذكر أن الحكومة اليابانية قررت في شهر إبريل العام الماضي بناء حواجز بحرية استعدادًا لخطة نقل قاعدة «فوتينما» الجوية الأمريكية التي أثارت جدلا كبيرة إلى مدينة هينوكو، وهي بلدة صغيرة قريبة من معسكر شواب، وهو ما أثار معارضة قوية من السكان المحليين الذين يريدون مغادرة القاعدة للمقاطعة بالكامل.