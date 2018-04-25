الجيش السوري يكثف ضرباته على خطوط إمداد المسلحين جنوب دمشق

كثف الجيش السوري، ضرباته على محاور تحرك وخطوط الإمداد الرئيسية للتنظيمات المسلحة في الحجر الأسود جنوب دمشق.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن وحدات الجيش السوري وجهت بناءً على معلومات استخباراتية ورصد دقيق ضربات مكثفة على مواقع انتشار المسلحين في الحجر الأسود، أسفرت عن تدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد، مضيفة أن وحدات الجيش البرية تواصل تقدمها على حساب التنظيمات المسلحة في محاور عدة، وتمكنت من قطع العديد من خطوط إمداد المسلحين ومحاور تحركهم بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد منهم بين قتيل وجريح.



وأشارت إلى أن الطيران السوري صعد وتيرة ضرباته على المقرات الرئيسية للتنظيمات المسلحة في المنطقة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة، كما سُمعت أصوات انفجارات متتالية ناجمة عن تدمير العديد من مستودعات الأسلحة والذخيرة للمسلحين.