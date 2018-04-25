بابا الفاتيكان: قمة الكوريتين فرصة جيدة لبدء الحوار

وصف البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، القمة المقرر عقدها بين الكوريتين (الجنوبية والشمالية)، بعد غدٍ الجمعة، بأنها تعد فرصة جيدة من أجل بدء الحوار بين الجانبين، مناشدًا المشاركين في القمة بالتحلي بالشجاعة من أجل أن يصبحوا "صناع السلام".



وقال بابا الفاتيكان - في تصريحات نقلتها شبكة "إي. بي.سي." الأمريكية-: إن "هذه القمة تعد مناسبة جيدة من أجل البدء في حوار شفاف والسير في طريق ملموس نحو تحقيق المصالحة واستعادة الأخوة؛ بهدف ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره".



ومن المقرر أن يلتقي رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون بعد غد، وهي القمة التي يمكن أن تمهد الطريق للاجتماع المقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونج أون.