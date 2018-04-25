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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:54 ص

تكريم الفائزين بمسابقة المستقبل لتطوير الوساطة التأمينية السبت

عبدالخالق عمر رئيس
عبدالخالق عمر رئيس الجمعية
اسامة الشندويلي
dostor.org/2143314

تعقد جمعية المستقبل لتطوير الوساطة التأمينية حفلا السبت المقبل من أجل تكريم الفائزين في مسابقة الجمعية لزيادة الوعي التأميني.

وقال عبدالخالق عمر رئيس الجمعية في تصريحات لـ"الدستور"، إن الجمعية تعمل على زيادة الوعي التأميني من أجل سد الفجوة الموجودة في السوق وتعاني منها شركات التأمين.

وأضاف أن الجمعية تعمل على تقديم دورات تدريبية في مجال التأمين للشباب الخريجين من أجل تأهيلهم إلى سوق العمل في مجال التأمين المصري.

وأوضح أن نشر ثقافة الوعي التأميني لدى المجتمع من أهم أهداف الجمعية إذ يمثل عنصرا مهما للغاية في تنمية وتنشيط أداء الشركات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا في الإقبال على العمل في مجال التأمين في ظل توجه الدولة لذلك.

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