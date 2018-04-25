القوات الحكومية اليمنية تبسط نفوذها على مناطق فى تعز

أعلنت القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى، اليوم الأربعاء، بسط نفوذها على منطقة العرضي، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، بعد يومين من حملة أمنية، ضد مسلحين متمردين على السلطات المحلية.



وقال العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث باسم الجيش الحكومي واللجنة الأمنية في تعز - في بيان صحفي -: إن "قوات الجيش والأمن، تمكنت من تأمين المربع الآمنى في منطقة العرضي، شرقي المدينة تأمينا كاملا وتأمين خطوط الإمداد إليه، مع تأمين تموضع القوات الحكومية في مقراتها الرسمية هناك".



وأضاف: أن "القوات الحكومية، تمكنت من دحر العناصر المتمردة التي حاولت عصر أمس الثلاثاء، مهاجمة أماكن قريبة من مقر المحافظة المؤقت ومكتب التربية، ومطاردتها في أحياء المدينة القديمة".



