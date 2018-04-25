الأمن العام ينفذ 79 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

تمكنت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة مديره اللواء جمال عبد البارى، مساعد أول وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 200 قضية مخدرات، 69 متهمًا ومراقبًا هاربًا، 12 متهمًا يمارسون أعمال البلطجة، وتنفيذ 79636 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



اتخذت الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.