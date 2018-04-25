عميد آداب المنوفية يعزى أسرة الشهيد إبراهيم حجازى

قدم الدكتور أسامة مدني، عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد إبراهيم حجازي خريج كلية الآداب شعبة الآثار دفعة ٢٠١٧، بمسقط رأسة بعزبة كرم التابعة لمركز أشمون.



وقال «مدني» إن الشهيد كان طالبًا محترمًا ومثقفًا في الكلية وكان يشارك في العديد من الأنشطة المختلفة في الكلية، وتم تكريمه خلال الفترة الجامعية لمدة طويلة، مضيفًا أن الكلية لا يمكن أن تنسي أبناءها، وأن الكلية علي استعداد لتقديم كافة الخدمات إلى أسرتها.



وكان إبراهيم حجازي قد استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء خلال الأيام الماضية، وتم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة الأحد الماضي، بحضور قيادات المحافظة وقيادات القوات المسلحة.