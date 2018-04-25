اليوم.. أرمينيا تبدأ المشاورات مع القوى السياسية في البلاد

أصدر أرمن ساركيسيان، رئيس أرمينيا، بيانا اليوم، ذكر فيه أنه يبدأ اليوم إجراء مشاورات مع ممثلين من القوى السياسية داخل وخارج البرلمان، لبحث الوضع في بلاده وسبل إيجاد حلول، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمن برس" اليوم الأربعاء.



وجاء في بيان الرئيس "أمس الثلاثاء، أحيا جميع أفراد الشعب، بالإضافة إلى المجتمع الدولي ذكرى شهدائنا، الذين أظهروا مثالا على التضامن والوحدة الوطنية".



وأضاف "اليوم أيضا، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نوحد صفوفنا". وكانت أرمينيا قد بدأت أمس الثلاثاء إحياء ذكرى عمليات القتل الجماعي بحق الأرمن في الدولة العثمانية عامي 1915 و.1917



وكان زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، قد ألغى اللقاء الذي كان مقررا صباح اليوم الأربعاء في العاصمة يريفان مع ممثلي الحكومة مطالبا الحزب الجمهوري الحاكم بالتخلي عن السلطة قبل إجراء انتخابات جديدة.



يشار إلى أن هناك عداء بين أرمينيا التي لا يزيد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة مع جارتها الكبيرة أذربيجان ومع تركيا مما يجعلها تعتمد في حمايتها على روسيا.