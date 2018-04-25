وفد مصرى يزور النمسا لترويج فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

غادر صباح اليوم وفد استثماري من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدينة فيينا بالنمسا برئاسة سمير عبدالشافي مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية، لبحث سبل جذب استثمارات نمساوية إلى المنطقة وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز سبل التعاون بين الدولتين.



وتعد هذه الزيارة فرصة للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفة خاصة، طبقا للصلاحيات والسلطات الكاملة التي تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة والتي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية ومن أهم هذه المزايا القوانين والتشريعات المتعلقة بالحوافز الضريبية والجمركية وتنوع وتعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.



ويشارك الوفد المهندس أمير عبدالغفار رئيس قطاع المشروعات وطارق هاشم مدير إدارة الاستثمار بالهيئة إذ يتم عرض الفرص الاستثمارية للمنطقة بقطاعيها الجنوبي والشمالي وما تتمتع به من مزايا استثمارية، وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقد مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية النمساوية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالإضافة إلى الوزارات المعنية.