استكمال توصيل شبكات المياه للمناطق المحرومة فى الأقصر

أعلن اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن أن العمل جار فى استكمال أعمال مشروعات مياه الشرب بالمناطق المحرومة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر فى القرنة، الأقالتة، الضبعية، حاجر الضبعية، المريس، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة العمل على قدم وساق لإنهاء أزمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف «يحيى» أنه جار التسلم الابتدائي لمحطة مياه غرب الأقصر، التى من المقرر أن تعمل بطاقة 34.000م3 يوميًا وتسليم شبكاتها بالكامل، وتخدم أهالي قرى غرب الأقصر، وتعمل على تغذية مركز القرنة بالكامل من القبلى قامولا شمالًا، وحتى المريس جنوبًا بتعداد سكان إجمالى 165 ألف نسمة.



وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارٍ تسليم أعمال المنطقة الصناعية، موضحًا أن العمل بها يتم على 6 مراحل؛ حيث تم تسلم المراحل الأولى والثانية والخامسة، وجارٍ العمل بالمراحل الثالثة والرابعة والسادسة، وتابع أنه تم توصيل وصلات الصرف الصحى بالحبيل لمحطة عبد النبى الرئيسية، ومحطة أحمد سليم.



جدير بالذكر أنه على صعيد الاهتمام بمشروعات مياه الشرب، قامت محافظة الأقصر بإجراء عمليات إنشاء وإحلال وتجديد بمحطات المحافظة بتكلفة بلغت 836.7 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، وتم تشغيل محطة مياه إسنا الجديدة «الشيخ مسكين»، والتشغيل التجريبى لمحطتي مياه مدمجة بالبغدادى والحبيل، وتشغيل مشروع بوستر مياه الحسينات بالطود، وافتتاح توسعات محطة مياه طيبة الجديدة «رفع قدرة وكفاءة»، وافتتاح محطة مياه الحليلة بمركز إسنا «إعادة تأهيل ورفع كفاءة»، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة انقطاع المياه صيفًا والقضاء على المناطق الساخنة بالمحافظة.



وعلى صعيد مشروعات الصرف الصحى، شهدت الفترة الماضية تنفيذ عمليات إنشاء وإحلال وتجديد بتكلفة بلغت 1027 مليون جنيه، وتم افتتاح محطة صرف منشأة العمارى بطاقة 17 ألف متر مكعب يومًا، وتم إنهاء أعمال مشروع صرف صحى الطود الجديدة، وإنهاء أعمال مشروع صرف صحى البياضية «رواج»، وإنهاء أعمال مشروع صرف صحى «الحبيل، وقرية الحبيل، نجع عبد النبي، وأحمد سليم»، وإنهاء وتسليم عدد 4 محطات صرف بالشبكات من إجمالى عدد 6 محطات من مشروع صرف صحى إسنا المتعثر منذ عام 2002.