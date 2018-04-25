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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:44 ص

نكشف صورة الطائرة المتفجرة في «كلبش 2»

كلبش 2»
كلبش 2»
محمد قدري
dostor.org/2143293

انتهى الفنان أمير كرارة من مشاهد الأكشن في الحي الريفي بمسلسله الجديد «كلبش 2»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وشهدت تواجد آليات عسكرية وطائرة هليكوبتر.

ولجأ المخرج بيتر ميمي لصنع هيكل لطائرة هليكوبتر لتفجيرها خلال أحداث المسلسل، أثناء التعامل مع الإرهابيين، وتم تفجير الهيكل بالفعل.

«كلبش 2» بطولة أمير كرارة، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبوزهرة، أحمد حلاوة، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.

نكشف صورة الطائرة المتفجرة في «كلبش 2»
نكشف صورة الطائرة المتفجرة في «كلبش 2»
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