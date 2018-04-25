الفلبين تعتذر للكويت لانتهاك سيادتها بشأن عمال مغتربين

أعلن وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، عن أن بلده قدمت اعتذارًا رسميًا للكويت اليوم الثلاثاء، بشأن أفعال اعتبرتها الكويت انتهاكًا لسيادتها، بعدما احتجزت سفارة مانيلا لدى البلد الخليجي عدة عمال مغتربين من المنازل التي كانوا يعملون بها.



كانت الكويت احتجت بشأن احتجاز مواطنين فلبينيين يعملون في المنازل في السفارة، واستدعت السفير الفلبيني لطلب تفسير، وألقت القبض على اثنين من العاملين في السفارة لهم صلة بأحداث يوم السبت.



وقال الوزير، إن الكويت قبلت تفسير الفلبين بعدما التقى السفير الكويتي لدى مانيلا مع الرئيس رودريجو دوتيرتي أمس الإثنين، في مدينة دافاو جنوب البلاد، وأجرى محادثات مع كايتانو اليوم في مانيلا.



وقال في مؤتمر صحفي «نرسل مذكرة الآن (لوزير الخارجية الكويتي) ونعتذر عن بعض الأحداث التي تعتبرها الكويت انتهاكا لسيادتها».



وأضاف أنه تم الاتفاق على إجراءات مع السلطات الكويتية لتفادي تكرار هذه الأحداث التي نُشر مقطع مصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتعمل البلدان على صياغة اتفاق لحماية العمال المغتربين بعدما منعت الفلبين في يناير إرسال عمال بعقود إلى الكويت إثر تقارير تزعم ارتكاب أصحاب العمل انتهاكات في حقهم دفعت العديد منهم للانتحار.



وصدر الحظر بعد العثور على جثة عاملة فلبينية في جهاز تجميد في أحدث واقعة.



وأوضح كايتانو إن السفارة على حد قوله اضطرت «لمساعدة» العمال الفلبينيين الذين طلبوا المساعدة لترك المنازل التي يعملون بها لأن بعض الأوضاع كانت تعتبر مسألة حياة أو موت ما حال دون انتظار تحرك السلطات المحلية.



وأضاف «نحن نحترم سيادة وقوانين الكويت لكن مصلحة العمال الفلبينيين مهمة جدا أيضا» وأشار إلى أن العمال المنزليين يشكلون 65% ضمن أكثر من 260 ألف فلبيني يعملون في الكويت.

