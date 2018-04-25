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اقتصاد
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:43 ص

«كويت إنرجى» تبدأ إنتاج الغاز الطبيعى من حقل بجنوب العراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2143290

قال مسئول تنفيذى بقطاع النفط العراقى لرويترز، إن شركة كويت إنرجى بدأت، اليوم الأربعاء، إنتاج الغاز الطبيعي من حقل السيبة، أول حقل غاز يدخل الخدمة فى جنوب العراق.

وقال كريم عبد عودة، المدير العام للمشروع المشترك الذى أنشأه العراق وكويت إنرجي لتطوير الحقل، إن السيبة بدأ الإنتاج بمعدل أولى قدره 25 مليون قدم مكعبة يوميًا، وسيرتفع تدريجيًا إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام.

وأضاف أن "السيبة" الواقع جنوب مدينة البصرة ينتج الغاز الطبيعى ومكثفات الغاز.

وتنتج بقية مكامن النفط والغاز في جنوب العراق التي بدأت العمل بالفعل الغاز الطبيعي بجانب النفط الخام.

ويُحرق الغاز المستخرج في الكثير من تلك الحقول بدلًا من استخلاصه، نظرًا لافتقار العراق إلى قدرات معالجته ليتحول إلى وقود يُخصص للاستهلاك المحلى أو التصدير.

وبدأ إقليم كردستان العراق شبه المستقل إنتاج الغاز الطبيعى من حقول فى شمال العراق.

ويأمل العراق في وقف حرق الغاز بحلول 2021، ويكلف حرق الغاز الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار، وتكفى كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.

ويعقد العراق غدًا الخميس مزايدة على عقود لاستكشاف النفط والغاز فى 11 امتيازًا بموازاة الحدود مع إيران والكويت وفي مناطق بحرية بمياه الخليج. ومن المقرر أن تتضمن العقود الجديدة إطارًا زمنيًا للشركات كي توقف حرق الغاز من حقول النفط التي تطورها.

والعراق ثانى أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية.

وساعدت شركات من بينها «بى.بي» و«إكسون موبيل» و«إيني» و«توتال» و«رويال داتش شل»، و«لوك أويل» العراق في زيادة الإنتاج في العشر سنوات الأخيرة، بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميا.

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