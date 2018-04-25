«جمعة»: نحتاج لتفعيل دور الجامعات الإسلامية لمحاربة الإرهاب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك حالات تشويه متعمدة للدين الإسلامى ونحن فى حاجة لتفعيل دور رابطة الجامعات الإسلامية لمحاربة التطرف الفكرى والإرهاب.



وأضاف أنه من الواجب أن نعمل العقل والتفكير المنطقى الحر الذى يحتم علينا إعادة النظر فى بعض الأمور التى باتت فى فكرنا كالمُسلمات التى يجب ألا تمس مع أنها ليست مُسلمات، موضحًا أن هناك بعض الأفكار استقرت فى عقول وأذهان عقول المصريين، اعتقدوا أنها مسلمات لا يمكن أن تمس ولا تقبل للنقاش، مضيفًا أن الأقوال الراجحة يمكن أن تكون راجحة فى بيئة وظروف معينة ولا يمكن أن تكون سليمة فى بيئة وظروف أخرى.



وأشاد وزير الأوقاف بتفعيل دور التمويل الإسلامى ودور المؤتمر، وهذا هو دور الجامعات فى واحدة من أهم القضايا الاقتصادية والإسلامية، مضيفا أنه يمكن أن نتناول القضايا الحياتية من خلال الأدب والمعاملة، وليس أن نجد لها أصلا فى القرأن والسنة، قائلا: "لو تفهمنا إطلاق مصطلح الجامعات الإسلامية على الجامعات التى تدرس الشريعة الإسلامية، فكيف نتعامل مع الجامعات التى تدرس العلوم الحياتية"، مطالبا بأن تكون هناك رابطة للجامعات الدولية والعالمية لتضم كل الجامعات الإسلامية وغيرها.



وأضاف "جمعة" إن الجامعات الإسلامية أدت دورا عظيما خلال الـ50 عاما الماضية، محددا ضوابط لقبول الجامعات الجديدة إلى رابطة الجامعات الإسلامية، بضوابط جديدة ينظر فيها المجلس التنفيذى باجتماعاته، بالإضافة إلى أن يكون هناك معيار لعدد الطلاب والأساتذة، وأن يكون حصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد لكى تنضم للرابطة، ودعم الجامعات التى تريد ان تحصل على الجودة.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمى الدولى، الذى تنظمه الجامعة، بالتعاون مع رابطة الجامعات الاسلامية، تحت عنوان «دور الاقتصاد والتمويل الإسلامى فى التنميـة»، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات في كلية التمريض بسموحة.



ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة، منها الأدوات المالية المبتكرة فى تعبئة واستثمار أموال الأوقاف، ودور الاقتصاد والتمويل الإسلامى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودور الصكوك الإسلامية فى تمويل المشروعات، ورأس مال البنوك التقليدية والإسلامية فى تمويل المشروعات.