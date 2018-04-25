ضبط 9 سائقين «مساطيل» بالوادى الجديد

أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، عن ضبط 9 سائقين يقودون مركبات متنوعة تحت تأثير المخدر في حملة بشوارع وميادين المحافظة.



تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العقيد عادل فوزي، مدير إدارة مرور المحافظة، يفيد بضبط 9 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تبين قيام حملة مكبرة، بقيادة الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور، بشوارع وميادين المحافظة، أسفرت عن إجراء تحليل المواد المخدرة، لـ58 شخصا أثناء القيادة من خلال كواشف فورية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وتبين ايجابية 9 أشخاص بينهم 3 موظفون بالحكومة.



وكشفت التحاليل الطبية تناول مخدر "الحشيش، التامول"، في نفس التوقيت لكل من ثبت تناوله للمواد المخدرة أثناء القيادة، وحٌررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.