الرئيس الألمانى يزور كاليفورنيا يونيو المقبل

يتوجه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير منتصف يونيو المقبل إلى ولاية كاليفورنيا بالساحل الغربي للولايات المتحدة في زيارة تستغرق عدة أيام.



وأعلن المكتب الرئاسي في برلين اليوم الأربعاء أن جدول أعمال الزيارة يتضمن افتتاح منزل الكاتب الألماني الراحل توماس مان على أطراف مدينة لوس أنجليس الأمريكية، وهو المنزل الذي عاش فيه الكاتب مع عائلته خلال المنفى حتى عام 1952، واشترته الحكومة الألمانية عام 2016 للحفاظ عليه من الهدم.



وشارك شتاينماير عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية في عملية شراء الحكومة الألمانية لمنزل توماس مان، والذي بلغ ثمنه نحو 13 مليون دولار.



كما من المقرر أن يزور شتاينماير وادي السيليكون جنوب مدينة سان فرانسيسكو، وهو أهم مركز لشركات تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.



ويستعلم شتاينماير خلال جولته هناك حول قضايا الرقمنة ومستقبل العمالة، حسب بيان الرئاسة.



وليس من المخطط أن يلتقي شتاينماير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة.



ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ترامب في واشنطن بعد غد الجمعة.



يذكر أن الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك زار واشنطن عام 2015 واستقبله حينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في البيت الأبيض.



ولم يزر الرئيس السابق لجاوك، كريستيان فولف، الولايات المتحدة، إلا أن سلفه هورست كولر قام بزيارة قصيرة لنيويورك عام 2006، دون لقاء الرئيس الأمريكي.