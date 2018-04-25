«الصحة» تكتشف 19700 مريض بالضغط و96 ألفًا بالسمنة

كشف الدكتور يحيى الشاذلى، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى 2020، عن نتائج المسح القومى للأمراض غير المعدية "السكر، والضغط، والسمنة"، والتى تم إطلاقها فى الأول أبريل الجارى.



وأضاف فى تصريح لـ"الدستور" أن فحص المترددين على القوافل فى المحافظات أثبت إصابة 10 آلاف مريض بالضغط المرتفع، و6200 مريض معرضون للإصابة بالسكر، و6200 مريض بالسكر.



وتابع: بالنسبة لفحص الوزن، أظهرت النتائج إصابة 1800 شخص بالنحافة و47000 وزن طبيعى و32300 شخص مصاب بوزن زائد، و33200 شخص مصابون بالسمنة، و9400 شخص مصابون بالسمنة المفرطة.



وأوضح أن عدد المترددين على مراكز طب الأسرة للوحدات الصحية بلغ 126200 مواطن، أظهرت النتائج إصابة 9700 مواطن بالضغط المرتفع، و7300 معرضون للإصابة بالسكر، و5900 مصابون بالسكر.



وقال إنه بالنسبة للوزن، أظهرت النتائج إصابة 1900 شخص بالنحافة، و34200 لديهم وزن طبيعى، و35000 لديهم وزن زائد، و42000 شخص مصابون بالسمنة، و11500 مصابون بالسمنة المفرطة.



وأوضح نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن مبادرة مسح الأمراض غير المعدية وتشمل "السكر، والضغط، والسمنة" والتى انطلقت ١ أبريل الماضى مستمرة فى 87 نقطة تمركز على مستوى الجمهورية تغطيهم 348 سيارة كشف وعيادة متنقلة، و180 مركزًا ووحدة صحية بالمحافظات بإجمالي 267 تمركزًا فى المحافظات.